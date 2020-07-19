أمير الكويت يجري "عملية جراحية ناجحة"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قال وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي إن "أمير البلاد صباح الأحمد الجابر الصباح (91 عامًا) أجرى عمليّة صباح اليوم الأحد وتكللت بفضل الله ومنته بالتوفيق والنجاح".

ولم تذكر وكالة الأنباء الكويتية نوعية العملية الجراحية. وأعلنت الكويت يوم أمس السبت أن الأمير صباح الذي يحكم الكويت منذ عام 2006 سيخضع لمجموعة من الفحوص الطبية لكنها لم تذكر تفاصيل أخرى.

وصدر أمر أميري يوم السبت بتكليف ولي العهد نواف الأحمد الصباح بالاضطلاع "ببعض اختصاصات الأمير الدستورية مؤقتا".

وكان صباح دخل مستشفى في الولايات المتحدة العام الماضي خلال زيارة رسمية بعد تعرضه لما وصفه مكتبه بانتكاسة صحية في الكويت في آب/ أغسطس. وعاد الأمير إلى البلاد في تشرين الأول/ أكتوبر.