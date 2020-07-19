اعتقال مشتبه بإحراق كاتدرائية نانت

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفاد تلفزيون "إل.سي.إي" الفرنسي، اليوم الأحد، أن السلطات الفرنسية ألقت القبض على رجل يبلغ من العمر 39 عاما، وهو روانديّ الأصل، على صلة بحريق في كاتدرائية مدينة نانت غربي فرنسا.

ونقل التلفزيون عن المدعي العام، بيير سين، قوله إن الرجل لاجئ رواندي يعمل متطوعا في الكاتدرائية وكان مسؤولا عن إغلاق المبنى مساء يوم الجمعة الماضي، وأضاف سين أن الرجل محتجز لتوضيح تناقضات حول مواعيد عمله.

وذكر المدعّي العام، يوم أمس السبت، أن ثلاثة حرائق اندلعت في الموقع وأنه لم تكن هناك علامات على اقتحامه. وقالت السلطات إنها فتحت تحقيقا في الحادث الذي يشتبه بأنه كان متعمدا.

واندلعت النيران داخل الكاتدرائية في الصباح الباكر، يوم أمس السبت، وتصاعدت ألسنة ضخمة من اللهب داخل المبنى قبل أن يتمكن طواقم الإطفاء من احتواء الحريق وإخماده تماما.

ويأتي الحريق بعد ما يزيد بقليل على عام واحد من تعرض كاتدرائية نوتردام التاريخية في باريس لحريق التهم سقفها وبرجها الرئيسي.