الصحة الفلسطينية: وفاة رجل و465 إصابة جديدة بكورونا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينيّة، اليوم الأحد، عن وفاة مواطن يبلغ من العمر 69 عامًا، من مسافر يطا في الخليل، متأثرًا بإصابته بفيروس "كورونا"، ما يرفع حصيلة الوفيات في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 إلى 63 حالة.
وسجّلت وزارة الصحة 465 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات النشطة إلى 7,895.
وأوضحت الوزارة، في تقريرها عن الحالة الوبائية في فلسطين، أنه تم تسجيل 325 حالة تعافٍ، بينها 315 في محافظة الخليل، و5 في محافظة بيت لحم، و3 في محافظة طولكرم، وحالتان في نابلس.
وأشارت إلى أن 14 حالة موجودة في غرف العناية المكثفة، بينها 4 موصولة على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما تم إجراء 3,791 فحصا لعينات مشتبه بإصابتها بالفيروس.
وتم تسجيل 5 حالات وفاة في دورا، وسعير، والسموع، ومدينة الخليل، ليرفع حصيلة الوفيات إلى 63 حالة وفاة.
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