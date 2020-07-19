معين عبدالملك يصل ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﻭﻣﺪﺑﻮﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻟﻪ ﺑﺎﻟﻤﻄﺎﺭ

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الأحد 19 يوليه 2020 ﻭﺻﻞ ﻣﻄﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ، ﻗﺒﻞ ﻗﻠﻴﻞ ، ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ اليمني ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻣﻌﻴﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻤﻠﻚ ، ﻓﻲ ﺯﻳﺎﺭﺓ ﺭﺳﻤﻴﺔ ﺗﺴﺘﻐﺮﻕ 3 ﺃﻳﺎﻡ ، ﺑﺪﻋﻮﺓ ﻣﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ المصري ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻣﺪﺑﻮﻟﻰ ، ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻟﻪ ﺑﺎﻟﺼﺎﻟﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﻄﺎﺭ .

ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻟﻘﺎﺀ ﻣﻮﺳﻌﺎً ﻣﻊ ﻛﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴﺆﻟﻴﻦ ﺣﻮﻝ ﺃﺑﺮﺯ ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻤﻄﺮﻭﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﻴﻤﻴﻨﺔ ، ﻛﻤﺎ ﻳﻠﺘﻘﻰ ﻣﻌﻴﻦ ﻣﻊ ﺍﻷﻣﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺃﺣﻤﺪ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻐﻴﻂ ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻃﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮﺓ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺮﺍﺋﺪﺓ ﻓﻰ ﻣﺼﺮ ﻭﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻴﻤﻦ ، ﻭﺿﻤﻦ ﺟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺰﻳﺎﺭﺓ ﺳﻴﻘﻮﻡ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ ﺑﺠﻮﻟﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻟﻼﻃﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺃﺿﺤﻢ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺗﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻭﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻤﺎ ﻳﻨﺎﺳﺐ ﺍﻟﻴﻤﻦ . Advertisements ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﺴﻔﻴﺮ ﺃﺣﻤﺪ ﻓﺎﺭﻭﻕ، ﺳﻔﻴﺮ ﻣﺼﺮ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ، ﻋﻘﺪ ﻣﺒﺎﺣﺜﺎﺕ ﻣﻊ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻣﻌﻴﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ، ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ ﺍﻟﻤﺎﺿﻰ، ﻭﺳﻠﻤﻪ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺧﻄﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻣﺪﺑﻮﻟﻲ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ، ﺟﺪﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﻣﺼﺮ ﺑﺎﻟﻴﻤﻦ ﻭﺩﻋﻤﻬﺎ ﻟﻸﺷﻘﺎﺀ ﻫﻨﺎﻙ . ﻭﺗﻀﻤﻨﺖ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺩﻋﻮﺓ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ ﻟﺰﻳﺎﺭﺓ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﻓﻲ ﺃﻗﺮﺏ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻠﺘﺒﺎﺣﺚ ﻭﺍﻟﺘﺸﺎﻭﺭ ﺣﻮﻝ ﺃﻓﻀﻞ ﺍﻟﺴﺒﻞ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﻦ

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