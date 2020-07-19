العربية| وزير خارجية اليونان: تركيا تنتهك قانون البحار الدولي في المتوسط

الأحد 19 يوليه 2020

اتهم وزير الخارجية اليونانى، نيكوس دندياس، تركيا بانتهاك سيادة جمهورية قبرص، مشددا على أن الدفاع عن السيادة اليونانية ضد استفزازات تركيا غير قابل للتفاوض.



وقال دندياس فى تصريحات نقلتها قناة العربية اليوم الأحد، إن تركيا تنتهك قانون البحار الدولي في المتوسط.

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فى غضون ذلك، قالت صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية إن تركيا تشعل لعبة قوى إقليمية حول احتياطى الغاز فى البحر المتوسط، مشيرة إلى أن المزاعم المتعارضة قد جعلت أنقرة معزولة فى الوقت الذى تهدد فيه مساعيها لتدشين مشروعات استثمارات بمليارات الدولارات.

وأوضحت الصحيفة ان أنقرة متهمة بالتصرف بطريقة استفزازية، فتوجيه من الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، تبنت أنقرة رد فعلى قوى على استبعادها منن الجهود الإقليمية لاستغلال موارد الغاز فى البحر المتوسط والتى تخضع لمطالبات ثمانية دول على الأقل ما بين ليبيا ومصر وإسرائيل. وتهدد تدخلاتها استثمارات بمليارات الدولارات حيث تسعى الدول إلى تعزيز أمن الطاقة لديها.