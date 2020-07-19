سهيل المزروعي: دور كبير للمنظمات العالمية في مواجهة «كورونا»

الأحد 19 يوليه 2020

أكد الدكتور المهندس سهيل المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، الدور الكبير لمنظمة الصحة العالمية ومنظمة العمل الدولية ومنظمة الطيران المدني الدولي والمنظمة البحرية الدولية خلال جائحة كورونا، وجهودها على حث وتشجيع الدول الأعضاء على مواجهة الجائحة لاستمرار الشحن البحري.



جاء ذلك أثناء مشاركته في القمة البحرية الافتراضية حول تغييرات الطاقم البحري خلال وباء كوفيد 19 وبحضور كيلي تولهورست، عضو البرلمان وزير الطيران والبحرية والأمن في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية.

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وقال: «يجب معالجة التحول الرقمي وعلى وجه الخصوص السفن المسيرة ذاتياً التي تنظر فيها المنظمة البحرية الدولية حالياً، للحاجة إلى إعداد الجيل القادم من البحارة إلى مستقبل أكثر رقمنه بسبب أتمتة الصناعة البحرية، لذلك قد تشهد مهنة البحارة تغيراً كبيراً من منظور تكنولوجي، لكنها ستستمر في لعب دور حيوي في النقل البحري للتجارة الدولية وبالعودة إلى المسألة المطروحة، من الصحيح أن جائحة كوفيد 19 لم تكن أزمة صحية عامة فحسب، بل كانت أزمة أثرت على كل القطاعات، بما في ذلك القطاع البحري، واتخذت جميع البلدان تدابير حاسمة لمكافحة الفيروس وتم إغلاق الحدود البرية، وإيقاف شركات الطيران عن ممارسة الخدمة، وبالتالي تعطلت الحياة وسلاسل التوريد، ويجب أن يكون التغلب على الفيروس الأولوية الأولى، ولكن من ناحية أخرى، علينا أيضاً الحفاظ على تدفق السلع والخدمات من خلال الحفاظ على عمل السفن والموانئ بشكل كامل».

وأضاف: «خلال مارس الماضي أطلقت الإمارات مبادرة تضامن تسمى «أصداء الأمل» في تقدير جهود جميع العاملين في الصفوف الأولى الذين يؤدون واجباتهم خلال الوباء، كما انضمت الموانئ في جميع أنحاء العالم معاً في دعم المبادرة، بالإضافة إلى تسهيل تغييرات الطاقم. تم استعراض العديد من السياسات والإجراءات والتدابير وتعديلها والموافقة عليها لضمان تسهيل تغييرات الطاقم، وسط هذه الأزمة تقطعت السبل بأكثر من 200 ألف بحار على متن السفن في جميع أنحاء العالم بسبب قيود الإغلاق والسفر».