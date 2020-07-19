شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة طفل بجروح جراء استهداف المليشيات للأحياء في حيس جنوب الحديدة والان مع التفاصيل

الأحد 19 يوليه 2020 أصيب طفل بجروح جراء استهداف المليشيات للأحياء السكنية في مدينة حيس جنوب الحديدة.

وقالت مصادر محلية، إن المليشيات الحوثية استهدفت الأحياء السكنية بقذائف مدفعية الهاون مما أدى إصابة إصابة الطفل احمد علي عثمان ذات 8 سنوات بجروح بليغة. Advertisements وأضافت المصادر أن الطفل نقل إلى مستشفى حيس لتلقي العلاج والاسعافات الأولية ليتم بعدها نقل الطفل إلى مستشفى إطباء بلا حدود بالمخا لاستكمال العلاج. وتواصل مليشيات الحوثي سلسلة جرائمها الإنسانية بحق المدنيين الابرياء في مختلف مديريات محافظة الحديدة مخلفة الآف الشهداء والجرحى من المدنيين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إصابة طفل بجروح جراء استهداف المليشيات للأحياء في حيس جنوب الحديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.