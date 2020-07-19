اليمن.. الخنبشي يفتتح المرحلة الثانية لتوسعة مستشفى الفقيد الدكتور رياض الجريري بالمكلا

الأحد 19 يوليه 2020

افتتح نائب رئيس الوزراء اليمني سالم أحمد الخنبشي اليوم بالمكلا المرحلة الثانية لتوسعة مستشفى الفقيد الدكتور رياض الجريري للحميات بمنطقة "فلك" والتي تشمل مكاتب الإدارة وسكن الممرضات، والقسم الخاص بترقيد مرضى فيروس "كورونا" لمرحلة فترة "النقاهة"، بتمويل من السلطة المحلية بالمحافظة.



واطلع نائب رئيس الوزراء على تجهيزات الأقسام الجديدة التي تأتي في سياق أعمال التوسعة بالمستشفى لزيادة السعة السريرية الى 140 سريراً، وتوفير موقع خاص للمرضى المشتبه إصابتهم بفيروس "كورونا"، وقسم خاص لإدارة المستشفى.

وتفقد نائب رئيس الوزراء سير تقديم الخدمات الطبية لمرضى "كوفيد 19" بمستشفى الدكتور رياض الجريري للحميات بالمكلا، مستمعاً من مدير عام مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت د. عبدالله كعيتي، ومدير المستشفى د. سعيد الحامدي، الى سير العمل بالمستشفى الذي يديره طاقم طبي يبلغ قوامه 165 من الاختصاصيين وأطباء العموم والممرضين، يقدّمون العلاج الطبي الانساني حالياً ل21 مريضاً منهم 4 حالتهم حرجة بالعناية المركزة.

وأكد نائب رئيس الوزراء الأستاذ سالم الخنبشي أهمية الدور الديني والوطني والانساني الذي تؤديه الطواقم الطبية في حضرموت ومختلف محافظات الجمهورية تجاه أهلهم ومجتمعهم، واستشعار الحكومة والمجتمع بهذا الدور العظيم، مشيراً الى متابعته باهتمام بالغ لتوفير المستحقات المالية وتذليل الصعوبات تجاه منتسبي جيشنا الأبيض الذين يتصدّرون جبهات المكافحة ضد هذا الوباء الخطير.

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على الصعيد ذاته، زار نائب رئيس الوزراء اليوم مصنع انتاج الأكسجين بمنطقة 40 شقة بالمكلا التابع لمكتب وزارة الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت، مطلعاً على تجهيزات المصنع ووحدات التعبئة والحرارة والتبريد والمزوّد بوحدة تنقية عالية، والذي سيتم افتتاحه قريباً بتمويل من السلطة المحلية بالمحافظة، وتبلغ سعته الانتاجته 500 اسطوانة غاز في اليوم.

واستمع الخنبشي، من وكيل المحافظة المساعد لشؤون الشباب فهمي باضاوي، ومدير عام مكتب الصحة بساحل حضرموت د. عبدالله كعيتي، الى مراحل انشاء المصنع أنجز في فترة قياسية ولم تتبقى لتشغيله سوى وصول الزيوت اللازمة للتشغيل، ويتم حالياً تأهيل الكادر المحلي لإدارة تشغيله.

وأشاد نائب رئيس الوزراء الأستاذ سالم أحمد الخنبشي ، بتدخلات قيادة السلطة المحلية بالمحافظة ممثلة باللواء الركن فرج سالمين البحسني محافظ المحافظة قائد المنطقة العسكرية الثانية في دعم القطاع الصحي وجهود مكافحة وباء "كورونا" في هذه الظروف الاستثنائية ، وانشاء هذا المصنع الذي سيشكل إضافة مهمة لإنتاج الأكسجين الخاص بمراكز العزل الطبي في مختلف محافظات الجمهورية.

وأكد الخنبشي ان الحكومة رصدت مبلغ 3 مليار و500 مليون ريال لدعم الاجراءات الاحترازية لوباء كورونا وحوافز العاملين في القطاع الصحي، وسيتم التعجيل بتحويلها الى مكاتب الصحة ومراكز العزل في المحافظات، وهو يمثل الحد الأدنى من متطلبات العمل والتحفيز لرجال جيشنا الأبيض الذين يعرّضون أرواحهم للخطر ويعملون على انقاذ أرواح أهلهم المصابين بهذا الفيروس الخطير