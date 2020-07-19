اليمن.. الخنبشي والبحسني يتفقدان مصنع انتاج الأكسجين وسير الإنتاج بمصنع المكلا للحديد والصلب

الأحد 19 يوليه 2020

تفقد نائب رئيس الوزراء الأستاذ سالم أحمد الخنبشي ومحافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اليوم بالمكلا، سير العمل بمصنع انتاج الأكسجين التابع لمصنع المكلا للحديد والصُلب misc بمنطقة الريان بالمكلا.



واطلع الخنبشي والبحسني على عملية انتاج الأكسجين وتزويد مراكز العزل والمستشفيات بإسطوانات الغاز لخدمة المرضى المصابين بوباء "كوفيد 19" ومختلف الوبائيات والأمراض.

كما اطلع نائب رئيس الوزراء ومحافظ حضرموت على عملية الإنتاج بمصنع المكلا للحديد والصُلب الذي يعد أكبر شركة صناعية في صناعة الحديد والصلب في اليمن، والذي تم تجهيزه بأفضل التكنولوجيا والآلات الحديثة من كبرى الشركات العالمية “سيمينز”.

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وتفقد الخنبشي والبحسني أقسام المصنع، ونشاطه الإنتاجي في صهر وصناعة وتشكيل وتجارة جميع أنواع الحديد وتسويق منتجاتها داخل وخارج الجمهورية، مطلعين على الوحدات الانتاجية الرئيسة للشركة وهي “وحدة الصهر، والتقنية وضبط الجودة، والصلب المستمر، وانتاج مربعات الحديد الصلب، ومصنع درفلة القضبان والاسياخ”.

وتبلغ الطاقة الإنتاجية التصميمية لوحدة الصهر بالمصنع 150,000 طن سنوياً من مربعات الحديد وبأحجام مختلفة تبدأ من 100 مم إلى 200 مم، فيما تبلغ الطاقة الإنتاجية في وحدة الدرفلة 300,000 طن سنوياً من حديد التسليح بحجم 8 مم إلى 32 مم بطول 12 متر بالإضافة إلى أنواع أخرى من الحديد، ويستوعب المصنع (450) عاملاً.

وأكد نائب رئيس الوزراء الأستاذ سالم الخنبشي أهمية المصنع في تنمية الطاقة الاستيعابية وتلبية احتياجات العملاء في أنحاء الوطن والأسواق العالمية والاقليمية، كما أشاد بإسهامات مصنع الأكسجين التابع لمصنع الحديد في تزويد مراكز العزل والمستشفيات بالأكسجين اللازم لخدمة المرضى في هذه المرحلة الاستثنائية