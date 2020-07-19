شكرا لقرائتكم خبر عن النمسا تسجل 134 إصابة جديدة بـ"كورونا" والان مع التفاصيل

الأحد 19 يوليه 2020 سجلت وزارة الصحة النمساوية امس 134 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ24 الماضية، منهم 52 إصابة في العاصمة فيينا.

وأظهرت الأرقام الرسمية ارتفاع العدد الإجمالي لحالات الإصابة بالفيروس، التي تم تشخيصها منذ ظهور المرض حتى اليوم، إلى 19.573 حالة، وتعافى 17501 شخصا بالتزامن مع ارتفاع عدد الحالات النشطة إلى 1361 شخصاً، منها 98 حالة تتلقى العلاج في المستشفى، 11 منهم في العناية المركزة.

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