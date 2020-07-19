شكرا لقرائتكم خبر عن المكسيك تسجل 7615 إصابة جديدة و578 حالة وفاة بـ"كورونا" والان مع التفاصيل

الأحد 19 يوليه 2020 سجلت المكسيك أمس 7615 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 338 ألفا و913 إصابة .

وأعلنت وزارة الصحة المكسيكية أنه تم تسجيل 578 حالة وفاة جراء الفيروس لترتفع حصيلة الوفيات إلى 38 ألفا و888 حالة.

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