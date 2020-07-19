شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تسجل 95 وفاة و6109 إصابات جديدة بـ" كورونا"" خلال يوم واحد والان مع التفاصيل

الأحد 19 يوليه 2020 سجلت السلطات الصحية الروسية خلال الساعات الـ24 الماضية انخفاضا في معدل الوفيات بفيروس كورونا المستجد" كوفيد-19" وذلك في أدنى مؤشر خلال يوليو الجاري إلى جانب تراجع في عدد الإصابات الجديدة للأسبوع السادس على التوالي مقارنة مع إحصاءات اليوم السابق .

و قال مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة الفيروس في تقريره اليومي إنه تم تسجيل 95 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية مقابل 124وفاة أمس و6109 إصابات جديدة مقابل 6234 إصابة أمس لتصبح حصيلة الوفيات 12342 حالة وفاة و عدد الإصابات التي تم تسجيلها في روسيا منذ بداية الجائحة 771564 إصابة مع بقاء ما يزيد عن 208,8 ألف حالة نشطة.

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