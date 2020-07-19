شكرا لقرائتكم خبر عن رغم التحذيرمن كورونا.. الاحتجاجات مستمرة في شرق روسيا والان نبدء بالتفاصيل
وقالت وكالات الأنباء الروسية أن العديد من الأشخاص تجمعوا في مدينة خاباروفسك اليوم الأحد، بعد يوم من تظاهر عشرات الآلاف بشكل سلمي في واحدة من أكبر المظاهرات منذ سنوات.
ودعت وزارة الصحة المواطنين بالبقاء في منازلهم بسبب وباء فيروس كورونا وعدم تعريض السكان الآخرين للمخاطر. غير أنه من المتوقع تنظيم مظاهرات مرة أخرى في الأيام المقبلة.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن من بين 15 ألف و50 ألف شخص تجمعوا في وسط مدينة خاباروفسك ثم نظموا مسيرات إلى دار البلدية. ولم يتم الإبلاغ عن أي اعتقالات،في المدينة التي يبلغ عدد سكانها 600 ألف نسمة.
وكان فورجال قد تم اعتقاله قبل حوالي أسبوعين بسبب اتهامات بالتورط في جرائم قتل قبل حوالي 15 عاما. وينفي الاتهامات لكنه لا يزال محتجزا منذ حوالي شهرين في سجن في موسكو.
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