شكرا لقرائتكم خبر عن البرازيل.. وفيات كورونا تقفز إلى 78 ألف حالة والان نبدء بالتفاصيل
وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البرازيل إلى 07ر2 مليون، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.
وأشارت البيانات إلى أن عدد الوفيات في البرازيل جراء الفيروس بلغ 78 ألفا و772 وتعافى 45ر1 مليون من المصابين حتى الآن .
ومر نحو 20 أسبوعا حتى الآن منذ الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في البرازيل.
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