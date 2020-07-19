تركيا تعلق الرحلات الجوية من وإلى إيران

أعلنت طهران، اليوم الأحد، أن تركيا علقت الرحلات الجوية من وإلى إيران وسط تفشي فيروس كورونا.
بدوره، أوضح أمين اتحاد شركات الطيران الإيرانية، مسعود أسعدي ساماني، في تصريح نقلته وكالة "فارس" الإيرانية، اليوم الأحد، أن تركيا أعلنت منتصف ليلة البارحة إلغاء التراخيص، بعدما كان من المقرر تسيير شركة "الخطوط الجوية التركية" وشركات طيران إيرانية رحلات بين البلدين.
وأشار إلى أن الإلغاء تم عبر وزارتي الصحة والنقل في تركيا، مؤكدا أن شركات الطيران الإيرانية ستلغي بدورها حجز التذاكر الصادرة لهذه الوجهة.
وتم وقف الرحلات الجوية بين طهران واسطنبول على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد، وجرى استصدار تراخيص لاستئناف الرحلات بدءا من 13 يوليو الجاري، شريطة حمل المسافر الجنسية التركية أو حصوله على إقامة دائمة أو تأشيرة دخول سارية.
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