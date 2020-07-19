سقوط ثلاثة صواريخ كاتيوشا قرب السفارة الاميركية بالخضراء

افاد مصدر امني، الاحد، بسقوط صاروخين نوع كاتيوشا قرب السفارة الاميركية بالمنطقة الخضراء. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "صاروخين نوع كاتيوشا سقطا في ساحة ترابية قرب السفارة الاميركية في المنطقة الخضراء وسط بغداد". واضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، إنه "لم يعرف حتى اللحظة مكان انطلاق الصاروخين".

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