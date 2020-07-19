بواقع 38 لوحة فنية.. انطلاق معرض الكتروني من بغداد

اعلنت دائرة الفنون العامة في وزارة الثقافة، الاحد، عن انطلاق معرض الكتروني مشترك بعنوان (تكوينات برؤية مختلفة) بواقع 38 لوحة فنية.



وقال المدير العام لدائرة الفنون علي عويد العبادي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "دائرة الفنون العامة اطلقت اليوم معرضها المشترك ضمن بوابة الفنون الإلكترونية بالتسلسل السادس والستين لثلاثة فنانين عراقيين تشكيليين".

وأضاف العبادي أن "هذا المعرض جاء خلال فترة الحجر الصحي لوباء فايروس كورونا وذلك من اجل استمرار التواصل مع الابداع الفني ودعم الفنانين التشكيليين في ظل اجراءات الحجر الصحي وهم (محمود رشيد شارك بـ(15) عملا والفنان عادل الركابي شارك بـ(12)عملا والفنان قيس احمد شارك بـ(11) عملا".