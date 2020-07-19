الدفاع ترد على علاوي: اردتم تحجيم دور وزير الدفاع واظهاره ضعيف وهو احد قادة النصر

ردت وزارة الدفاع، الاحد، على تصريحات رئيس ائتلاف الوطنية اياد علاوي بشأن حديثه عن وزيرها جمعة عناد، مؤكدة ان اي خطة تضعها العمليات المشتركة تناقش مع وزير الدفاع الذي اردتم تحجيم دوره واظهاره ضعيف وهو احد قادة النصر.
واضافت أن "وزارة الدفاع تعمل تحت امرة القائد العام للقوات المسلحة ويتم اعداد الخطط العسكرية الخاصة بعملياتها ضد داعش بتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة ويتم اعدادها في رئاسة اركان الجيش وتعرض على وزير الدفاع لمناقشتها والقرار عليها بما يؤمن نجاح تنفيذ العمليات".
وتابعت، أن "اي خطة توضع من قبل العمليات المشتركة تناقش مع وزير الدفاع ورئيس اركان الجيش من قبل نائب قائد العمليات المشتركة قبل عرضها على انظار القائد العام للقوات المسلحة لاستحصال الموافقة عليها"، لافتة الى انه "وفقا للسياقات المعمول بها في وزارة الدفاع فان حركة القطعات وتنقلات الضباط والمراتب تتم بعد استحصال موافقة وزير الدفاع حصراً وحسب الصلاحية".
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