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كلويفرت مرشح ساخن لتدريب برشلونة

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2020-07-19 | 12:46

كلويفرت مرشح ساخن لتدريب برشلونة

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كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، عن مرشح جديد لخلافة كيكي سيتين في .

البارسا خسر لقب الليجا الذي توج به ، وينافس الآن على لقب .

 

وأشارت تقارير إلى إمكانية إقالة سيتين، وظهرت عدة أسماء ارتبطت بالبلوجرانا.

 

وبحسب الصحيفة الإسبانية، فإن "باتريك كلويفرت هو المرشح الحالي لتدريب برشلونة".

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وأوضحت الصحيفة عبر غلافها أن "غرفة الملابس في برشلونة، ترى أن الهولندي خيار جيد للنادي".

 

ولفتت الصحيفة النظر إلى أن "كلويفرت كان مفتاحًا لصفقة دي يونج، حين تعاقد البارسا معه من أياكس".

 

وأشارت إلى أن "كلويفرت يعرف قادة الفريق جيدًا، وأيضًا لاعبي اللاماسيا".

 

كلويفرت هو مدير لاماسيا برشلونة، وسبق ولعب لصفوف الفريق الكتالوني وتألق معه، وعمل أيضًا كمدرب مساعد لمنتخب الكاميرون.

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