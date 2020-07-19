عمليات بغداد: ضبط عجلة تحمل مواد ممنوعة بضمنها مخدرات جنوبي العاصمة

اعلنت عمليات بغداد، الاحد، عن ضبط عجلة تحمل مواد ممنوعة بضمنها مخدرات جنوبي العاصمة.
وقالت القيادة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه تم "ضبط نوع سوناتا اصفر اللون بداخلها مواد ممنوعة"، مبينة انه "تم ضبطها من قبل اللواء السابع الفوج الاول الفرقة الثانية شرطة اتحادية مع مفارز صقر بغداد على طريق بغداد حلة".
واضافت، "تم ضبط كيلو غرام من مادة الكرستال وكيلو غرام حبوب مخدرة، اضافة الى كيلو غرام من مادة الحشيشة"، لافتة الى ان "العجلة تم تسليمها الى مركز شرطة السيدية فيما تم تسليم المواد التي تم ضبطها الى مكتب مكافحة مخدرات الدورة
١٩ تموز".
واضافت، "تم ضبط كيلو غرام من مادة الكرستال وكيلو غرام حبوب مخدرة، اضافة الى كيلو غرام من مادة الحشيشة"، لافتة الى ان "العجلة تم تسليمها الى مركز شرطة السيدية فيما تم تسليم المواد التي تم ضبطها الى مكتب مكافحة مخدرات الدورة
١٩ تموز".
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