الغنوشي "سفاح" في البرلمان التونسي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - خرج المئات من أنصار الحزب الدستوري الحر، الأحد، في وقفات احتجاجية أمام مقر البرلمان التونسي، مساندة للاعتصام الذي تخوضه كتلة الحزب النيابية وسط ترديد شعارات مناهضة للإخوان، وحركة النهضة بزعامة راشد الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب.



وردد المحتجون المنتمون للحزب الدستوري الحر (16 مقعداً) شعارات: "يا غنوشي يا سفاح.. يا قاتل الأرواح"، و"النهضة عنوان الإرهاب".

وتتزامن هذه الوقفات الاحتجاجية مع مرور أكثر من أسبوع على اعتصام الكتلة البرلمانية لـ"الدستوري الحر" في المجلس.

وتخوض رئيسة الحزب عبير موسى اعتصامها احتجاجا على ممارسات راشد الغنوشي رئيس البرلمان التونسي وسماحه بدخول شخصيات متعلقة بها تهم إرهابية للمجلس.

وسبق أن أكدت عبير موسى أن اعتصامها سيكون مفتوحا إلى أن يتم سحب الثقة من الغنوشي وإزاحته من رئاسة البرلمان التونسي.

وقال القيادي بالحزب الطاهر بن عرفة لـ"الخليج 365" إن تجمع أنصار عبير موسى هو رسالة للغنوشي وأجنحته الإرهابية بأن الحزب الدستوري الحر هو الحارس الأبرز للدولة المدنية.





Advertisements

عرفة أكد أن ما اقترفه الإخوان من حكم ظالم في تونس منذ سنة 2011، أفرز منظومة فاشلة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، معتبراً أن حركة النهضة ساهمت في نشر الإرهاب.

واتهم إخوان تونس بالوقوف وراء حركة تدفق الإرهابيين بين تونس والغرب الليبي، محذراً من الدور الإقليمي لحركة النهضة في التغطية على التنظيمات المسلحة.

وكان عماد الحزقي وزير الدفاع التونسي كشف، الجمعة، عن خطورة الوضع على الحدود التونسية الليبية ما جعل البلاد تضاعف في انتشار الجيش على طول حدودها.

ورفع الغطاء عن تنامي محاولات التسلل إلى التراب التونسي، موضحا أن جيش بلاده قد اتخذ جميع الإجراءات للتصدي، خاصة أن المناطق الحدودية هي مناطق عسكرية عازلة.

يذكر أن مصادر أمنية مطلعة أكدت لـ"الخليج 365"، السبت، وجود حركة تدفق لإرهابيين من أشخاص مشبوهين من مدينة طرابلس الليبية عبر المواقع الصحراوية المتاخمة للمعبر الحدودي ذهيبة وازن.

وتواجه حركة النهضة وحليفها "ائتلاف الكرامة" ذو الخلفية الإخوانية اتهامات بالتستر على المتطرفين وإنشاء جمعيات تعمل على استقطاب الشباب التونسي للقيام بعمليات إرهابية.