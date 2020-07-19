مظاهرات حاشدة في تعز اليمنية ضد مخططات الإخوان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تظاهر آلاف اليمنيين في محافظة تعز (جنوب) تعبيرا عن رفضهم مخططات حزب الإصلاح (الذراع السياسية لتنظيم الإخوان الإرهابي) والساعية لتفجير معارك جانبية في بلدة "الحجرية" الاستراتيجية، تنفيذا لمخططات محور قطر-تركيا. بالصور.. مظاهرات حاشدة جنوب تعز اليمنية للتنديد بمخططات الإخوان وتقع بلدة "الحجرية" في الريف الجنوبي والجنوبي الشرقي لتعز، ولها أهمية كبيرة لإطلال مرتفعاتها الجبلية على ميناء المخا ومضيق باب المندب، كما تعرف بـ"ريف عدن" كبوابة لجنوب اليمن، وينخرط سكانها بكثافة في المجال السياسي والاقتصادي، وكانوا في طليعة الانتفاضة المسلحة ضد مليشيا الحوثي الانقلابية 2015. إخوان اليمن.. اعتداء جديد على سلطات تعز وسن قوانين للنهب



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