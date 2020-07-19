إيران تعلّق تنفيذ حكم الإعدام في ثلاثة مدانين على صلة باحتجاجات العام الماضي

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صورة أرشيفية علّقت السلطات الإيرانية تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة على ثلاثة أشخاص أدينوا على خلفية الاحتجاجات الدامية التي اندلعت في تشرين الثاني/نوفمبر جرّاء رفع أسعار الوقود، وفق ما أفاد محامي أحد المتّهمين فرانس برس الأحد. وقال المحامي باباك باكنيا عبر الهاتف "رفعنا طلبا للمحكمة العليا (لإعادة المحاكمة) وتم قبوله. نأمل بأن يتم إلغاء الحكم" الصادر بحقّهم.

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