زلزال بقوة 4.7 درجة يهز شمال أيسلندا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 19 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

بعد أقل من شهر على بدء سلسلة من الزلازل التي ضربت أيسلندا، وبلغت قوتها 5.8 درجة على مقياس ريختر، سجل خبراء الزلازل شمال الجزيرة، الأحد، زلزالا قويا جديدا.



وأعلن مكتب الأرصاد الجوية في أيسلندا على صفحته بموقع "فيسبوك" أن الزلزال الأخير بلغت قوته 4.7 درجة، وشعر السكان بالهزات التي وقعت على بعد بضعة كيلومترات.

ولم ترد أي تقارير عن حدوث إصابات أو أضرار.

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وبعد ذلك وقعت عشرات من التوابع الزلزالية، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.

ووقعت الهزات شمال منطقة سيجلوفجوردور في أقصى شمال جزيرة "نورث أتلانتك" البعيدة عن العاصمة، ريكيافيك، التي تقع في جنوب غرب البلاد.

ومنذ بدء الهزات الزلزالية في 19 يونيو/حزيران الماضي، تم تسجيل آلاف من الزلازل معظمها صغيرة في المنطقة.

والزلزال الحالي هو الأقوى في المنطقة منذ 21 يونيو/حزيران الماضي، عندما تم تسجيل زلزال بقوة 5.8، حسب هيئة الأرصاد الجوية.