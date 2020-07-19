وزير الري: قضية سد النهضة مش سهلة.. ولن نقف مكتوفي الأيدي

أكد وزير الموارد المائية والري، محمد عبدالعاطي، أن الدولة لم ولن تقف مكتوفة الأيدي أمام قضية سد النهضة.

وقال عبدالعاطي، خلال مشاركته في اجتماع لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، إن الأزمة ليسة سهلة حيث هناك العديد من التحديات، مشدداً على أن الدولة لن تقف مكتوفة الأيدي.

وأشار وزير الري إلى دور الرئيس عبدالفتاح السيسي في هذه الأزمة، حيث قال إن الرئيس يتابع نتائج المفاوضات بشكل مستمر، مضيفاً: "حدث اتصال مع الرئيس الجمعة الماضي، وسيتم عقد اجتماع الثلاثاء المقبل فيما يخص سد النهضة الاثيوبي".

وأشار عبدالعاطي إلى القمة الأفريقية المصغرة التي ستعقد يوم الثلاثاء المقبل للتداول حول سد النهضة الإثيوبي.

من جانبه، علّق رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، النائب محمد كمال مرعي، على تصريحات وزير الري، حيث قال إن "الجميع يهتم بقضية سد النهضة الإثيوبي، نحن جميعاً داعمين للقيادة السياسية في الأزمة لأن هذا مصيرنا و نحن في أيدي أمينة".

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والأربعاء الماضي، أعلنت إثيوبيا عن بدء عملية ملء خزان سد النهضة، رسمياً، رغم عدم التوصل إلى اتفاق نهائي وعادل مع مصر والسودان، في تحدٍ واضح لحقوق الدولتين في نهر النيل، إلا أنها تراجعت فيما بعد عن الإعلان.

وكانت المباحثات التي جرت خلال الأسبوعين الماضيين، برعاية الاتحاد الافريقي وحضور مراقبين أفارقة وأوربيين وأمريكيين، قد انتهت دون تحقيق تقدم يذكر في مفاوضات ملء وتشغيل سد النهضة.

وأعلنت السلطات السودانية، الجمعة، عن عقد قمة إفريقية مصغرة يوم الثلاثاء المقبل، للتداول حول سد النهضة.

وقال وزير الري السوداني، ياسر عباس، في تغريدة عبر حسابه على موقع تويتر، إن السودان تلقى دعوة من جنوب افريقيا، الرئيس الحالي للاتحاد الافريقي، للمشاركة في قمة مصغرة بشأن سد النهضة في يوم ٢١ يوليو القادم.

وأضاف عباس: "نتطلع للمشاركة في القمة بغرض التوصل لاتفاق حول ملء و تشغيل".