مع اقتراب المعركة الكبرى في ليبيا.. أمير قطر يستقبل وزير الدفاع التركي في الدوحة

ذكرت وكالة الأنباء القطرية "قنا" أن أمير قطر تميم بن حمد استقبل اليوم، الأحد، في الدوحة وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، بالتزامن مع التطورات الأخيرة في ليبيا.

وأفادت الوكالة بأن أمير قطر استقبل "في قصر البحر وزير الدفاع بالجمهورية التركية الشقيقة والوفد المرافق له، وذلك بمناسبة زيارته للبلاد".

ولم تكشف الوكالة القطرية عن أي تفاصيل أخرى حول الزيارة.

يأتي هذا في ظل التطورات الأخيرة التي تشهدها المنطقة، مع بدء تحرك المليشيات لموالية لتركيا وحكومة الوفاق في ليبيا نحو سرت، في الوقت الذي انتشرت فيه القوات البحرية الليبية بشكل مكثف على سواحل سرت ورأس لانوف والبريقة.