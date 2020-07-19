شكرا لقرائتكم خبر عن "قوى البرلمان" تؤجل حسم قانون إنشاء نقابة أخصائى المكتبات والمعلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالبت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بضبط بعض مواد مشروع القانون المقدم من النائب عبد الحميد كمال، وستين عضوا آخرين، بشأن إنشاء نقابة أخصائى المكتبات والمعلومات والأرشيف، لضبط وربط المواد أرقام (56/48/10/6) لتحديد قيم رسوم القيد واشتراكات الأعضاء الشهرية، حتى لا يكون بها عوار دستورى ولا يتم الاعتراض عليها.

وطلبت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة، والتى ترأست اللجنة خلال الاجتماع، من تاج الدين مدحت مستشار وزارة والنائب عبد الحميد كمال مقدم المشروع، والدكتورة نيفين محمد رئيس مجلس إدارة دار الكتب، ضرورة ربط المواد المطلوب ضبطها حتى يمكن الانتهاء من القانون والموافقة عليه خلال اجتماع اللجنة القادم.

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ووافقت لجنة القوى العاملة على المواد رقم 56/57 من مشروع القانون، وعلى المادة رقم 53 بعد إعادة ضبطها وصياغتها، وتنص على أن ينشأ بالنقابة صندوق للمعاشات لأعضاء النقابة ولورثتهم طبقا لأحكام القانون الخاص بالمعاشات.

كما أجلت اللجنة المادة رقم 58 لملاحظات مندوبى وزارة التخطيط ووزارة المالية، حتى يمكن ضبطهما، وطالبت النائبة سولاف درويش من مندوبى الوزارتين سرعة ضبط المادة وصياغتها وعرضها فى اجتماع اللجنة القادم.