شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات : إطلاق المرحلة الثانية من مصر الرقمية خلال أسابيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أنه سيتم إطلاق المرحلة الثانية إطلاق من مصر الرقمية خلال أسابيع بعد إطلاق المرحلة الأولي في يونيو2019 بنحو 20 أو 30خدمة ، مشيرا أنها بلغت 155 خدمة لأهالي محافظة بورسعيد .

جاء ذلك خلال كلمته عبر تقنية الفيديو كونفرانس ، في أول اجتماع بين البرلمان والحكومة لمناقشة إجراءات هيئة البريد والقومي للاتصالات في ظل التحول الرقمي ، في لجنة الاتصالات بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد بدوى، بحضور الدكتور شريف فاروق، رئيس الهيئة القومية للبريد.

وأضاف طلعت، أنه سيتم اتاحة خدمات المتاحة لبورسعيد، في باقي المحافظات بالتنسيق مع كل الوزارات حتي أصبح المشروع جاهزا للإطلاق لتحمل 4 حزم من الخدمات بنحو 70خدمة على نفس نسق بورسعيد على دفعات متتالية وانشاء شبكة الياف ضوئية لـ 35الف مبني حكومي ضمانا لاستمرارية العمل بنجاح.

وعن التعاون بين وزارتي الصحة والاتصالات، قال الوزير: التعاون يجري على قدم وساق قبل أزمة كورونا، وتسارعت وتيرته بعد الجائحة، وتشاركنا قبل الجائحة في المرحلة الاولي عبر اطلاق المرحلة الاولي للتأمين الصحي ودور الاتصالات كان الميكنة والمنظومة ببورسعيد مستقرة وتعمل بشكل منتظم ونخطط لباقي اطلاقات المرحبة الأولي وننسق مع وزارة الصحة حتى تتنظم وتؤدي المزايا المرجوة للمواطنين.

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وأضاف طلعت قائلا : تعاونا مع الصحة في مركز الاتصال الخاص بالخط الساخن في بداية انتشار الجائحة وكيفية الوقاية منها واعراضها، لافتا أنه تم التعاون في عدة مبادرات أخري في تقديم انترنت مجانا للفرق الطبية لمستشفيات العزل لدورهم الفعال المهم، وتعاونا في عدة برامج لإدارة الازمة، ومع شركات الاتصالات في توفير المغدان والاقنعة الطبية لممارسة عملهم، وكل ذلك كان هدفه دعم وزارة الصخة التي تقود الازمة وتوجيه التقدير والتحية للفرق الطبية والتعاون مستمر، وأكد أن هناك مشروع العلاج عن بعد لتقديم الخدمات الطبية في المناطق النائية.

أاضاف الوزير: بعد زوال الجائحة سأجدد زيارتي للإسماعيلية، وفيما يخص مكاتب البريد، كنا نراجع مع الهيئة خطة لنشر 150ماكينة صراف آلي بكل مكاتب البريد على مستوي الجمهورية قبل نهاية العام، وسيشعر المواطنون بتحسن ملموس في هذا الصدد، ومستمرون في تطوير المكاتب بخطة مكثفة.

وخلال الأشهر المتبقي من العام المالي الحالي ستشهد بعض مكاتب البريد تطويرا ملموسا وندرس زيادة عدد المكاتب وندرس تطبيق تجربة جديدة في المكاتب المتحركة خاصة في ايام الذروة المتعلقة بصرف المرتبات والمعاشات وغيرها من الاستحقاقات التي تتوجب توجع عدد كبير من المواطنين لرفع المعاناة عن أهلنا ، مؤكدا أنه سيتم توجيه الجهاز القومي للاتصالات بإجراء مسح شامل لمحافظة الفيوم وبيان كل الشركات المشغلة للمحمول لمعرفة مناطق الضعف والقوة، وسيتم نشر النتائج على الموقع الرسمي للجهاز القوني لتنظيم الاتصالات وسيعرف كل مواطن افضل شبكة تقدم خدمة في مكان اقامته ويمكنه الانتقال لتلك الشبكة خلال 24ساعة.

وردا على انتقاد أحد النواب لضعف الخدمة على الطريق الأقليمى ، وعد وزير الاتصالات ببدء تقويتها الخدمة على الطريق الاقليمي، مشيرا أنه يعتز بالتعاون المثمر الفعال بين لجنة الاتصالات فى مجلس النواب والوزارة، وقال: اذا كنا حققنا بعض الانجاز في الفترة الماضية جاء بالمساندة المخلصة للجنة الاتصالات وظهر ذلك جليا بعد ظهور قانون حماية البيانات الشخصية للنور وكان للجنة الاتصالات فضل كبير في اصداره ونحن على مشارف انتهاء اللجنة البرلمانية، بذلتم جهد وعمل دؤوب فعال وحرص مخلص بكل مصالح المواطنين وابناء دوائركم ووجه التحية للنواب على انجازاتهم واعمال ميدانية رائعة.