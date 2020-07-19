شكرا لقرائتكم خبر عن صور..أول فيديو كونفرانس تحت قبة البرلمان حول التحول الرقمى بمشاركة وزير الاتصالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

في أول تفعيل للفيديو كونفرانس داخل مجلس النواب، عقدت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات برئاسة أحمد بدوي، اليوم إجتماعا لبحث تفاصيل تطور ملف مصر الرقمية والإجراءات التي اتخذتها الهيئة القومية للبريد في ظل منظومة التحول الرقمي 2020، بحضور الدكتور شريف فاروق، رئيس الهيئة القومية للبريد، وبمشاركة وزير الإتصالات عمرو طلعت عبر تقنيه " الفيديو كونفرانس".

وقال بدوي، إن الاجتماع يأتي ضمن سلسلة من اللقاءات للوقوف علي تفاصيل وتطورات خطة مصر للتحول الرقمي، حيث سيعقد غدا اجتماعاً بشأن الإجراءات التي اتخذها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في ظل منظومة التحول الرقمي 2020، بحضور المهندس حسام الجمل، رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، علي أن يوضح خلاله الإجراءات الجديدة لتشجيع الدفع الإلكتروني في إطار استراتيجية الدولة وخططها لتحقيق التحول للمجتمع الرقمي، وتعزيز آليات الشمول المالي بالاعتماد علي المدفوعات الرقمية.

Advertisements

وشدد بدوي علي أهمية ملف التحول الرقمي في مصر وانعكاساته الايجابية علي المؤشرات الاقتصاد، حيث سيلعب دورا كبيراً في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنية إلي البلاد من خلال البنية التحتية القوية التي سيوفرها، فضلاً عن كونه يسهل الوقت والجهد وتقديم خدمات فاعلة وسريعة للمواطنين.

وكانت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد فتحت ملف التحول الرقمي بمناقشة كافة المشاكل والتحديات التي تواجهه في ضوء طلبات إحاطة قدمت من النواب، ووجهت الأمر خطاباً لرئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي لتوجيه المحافظين بتذليل أي عقبات والتعاون مع الجهات المعنية بالتنفيذ.