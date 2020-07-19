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لجنة الشئون العربية بالبرلمان تكرم وزير الكهرباء لدوره فى تطوير قطاع الطاقة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

 

كرمت لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، برئاسة أحمد رسلان، خلال إجتماعها اليوم الأحد، الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء لجهوده خلال الفترة الماضية، وقامت بإهدائه درع فضي محفور عليه إسم الوزير مقدم من أعضاء اللجنة  خلال إجتماعها صباح اليوم  . 

 

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وقال النائب أحمد رسلان رئيس اللجنة إن هذا التكريم البسيط جاء نتيجة  لدور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء ، الكبير في التطور الهائل في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة  حيث اصبح لدينا فائض في مجال الكهرباء ، ونقوم بتصديره ،  بعد ان كنا نعاني لسنوات من الانقطاع المستمر للكهرباء 

 

جاء ذلك خلال إجتماع لجنة  الشئون العربية بمجلس النواب  اليوم الأحد، أربع طلبات إحاطة مقدمة لوزراء الخارجية، والكهرباء، والصناعة، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة ، بشأن الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية وسبل إتاحة الفرصة أمام الاستثمارات العربية للدخول في هذا القطاع داخل مصر.

 

 

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