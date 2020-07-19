شكرا لقرائتكم خبر عن طلب إحاطة لغلق قنوات دون ترخيص: تعلن عن منتجات"مضروبة" لكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه جون طلعت، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، طلب إحاطة لوزير الإعلام، بشأن عدم اتخاذ قرار حاسم في مواجهة القنوات الفضائية التي تعمل بدون تراخيص.

وأشار النائب إلى أن هناك عددا كبيرا من القنوات الفضائية التي ظهرت في الفترة الأخيرة بدون تراخيص وتستخدم أسماء بعض المشاهير أو تستغل بعض أسماء شهرتهم وتقوم ببث بعض الأعمال الدرامية والأفلام بدون الحصول على إذن من الشركات المنتجة.

وأكد عضو مجلس النواب، أن الأزمة الأكبر تتمثل فى أن أصحاب هذه القنوات يستغلونها كنافذة لبث إعلانات لبعض المنتجات مجهولة المصدر، فضلا عن بعض المدعين بأنهم أطباء يقدمون بعض الوصفات العلاجية والتخسيس وغيرها وكل هذه الوصفات غير علمية وتمثل كارثة صحية.

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وقال: هذه القنوات لا تتوقف عند تقديم الأعمال الدرامية والأفلام، ولكن بعضها تخصص في الأطفال، ويتخلل المواد التي يتم تقديمها أيضا إعلانات لا تتناسب مع أعمارهم وهو ما يخالف كافة القوانين التي تقر بالحفاظ على حقوق الطفل وعدم استغلالهم في المواد الإعلانية.

ولفت جون طلعت، إلى أن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد بل إن بعض هذه القنوات تقوم بالإعلان عن بعض منتجات علاج فيروس كورونا مستغلين في ذلك حاجة الناس وبحثهم عن أي علاج.

وطالب عضو مجلس النواب، الحكومة ووزارة الدولة للإعلام باتخاذ اللازم في مواجهة هذه القنوات وإغلاقها وتقديم أصحابها للمحاكمة بسبب ما ارتكبوه من مخالفات واضحة للقانون.