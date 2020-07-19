بعد غلقه.. تكريم الطاقم الطبي في "عزل كورونا" بالمدينة الجامعية بأسيوط -صور

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط محمود عجمي:

كرم اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، اليوم الأحد، الطاقم الطبي في مستشفى العزل بالمدينة الجامعية بأسيوط، وذلك تقديرا لجهودهم والتفاني في العمل لمواجهة فيروس كورونا.

وشهد محافظ أسيوط، احتفالية مديرية الصحة بأسيوط، بعد خروج أخر الحالات المصابة بفيروس كورونا بعد تمثالهم للشفاء وتلقيهم العلاج والرعاية الصحية داخل مستشفى العزل بالمدينة الجامعية.

أعلنت مديرية الصحة والسكان بمحافظة أسيوط، اليوم الأحد، عن إغلاق مقر مستشفى العزل لعلاج مرضى فيروس كورونا المستجد، الكائن في مبنى المدن الجامعية بأسيوط، وذلك لعدم وجود مصابين.

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وقال الدكتور محمد زين الدين حافظ، وكيل وزارة الصحة والسكان بأسيوط، في تصريحات صحفية له اليوم الأحد، إن نسب الإصابات بفيروس كورونا ضعيفة وفي تناقص مستمر حيث وصلت نسب الإشغال داخل المستشفيات المخصص لعزل وعلاج مصابي كورونا لأقل من 50%.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بأسيوط، أنه تقرر غلق مقر مستشفى العزل بالمدن الجامعية بأسيوط، وذلك بعد خروج آخر المتعافين من المستشفى بعد تلقيهم العلاج والرعاية الصحية وتماثلهم للشفاء وخلو المستشفى من المصابين.

وأكد "زين" على تكثيف مديرية الصحة لجهودها في التوعية وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية وأعمال التطهير والتعقيم بالمنشآت والمستشفيات، بجانب تقديم الرعاية الطبية لحالات العزل المنزلي.

وأشار الدكتور محمد زين، إلى أن مع بداية جائحة فيروس كورونا جرى وضع خطة للطوارئ لاستيعاب أي زيادة محتملة في الحالات وتضافر الجهود مع جامعة أسيوط، من خلال تخصيص 7 مباني بالمدينة الجامعية للطالبات بطاقة سريرية بلغت 562 سريرا، لاستقبال المرضى وتوفير الأجهزة والمعدات والطاقم الطبي والإداري لإدارة المبنى.