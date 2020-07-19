فيسبوك تطرح ميزة مشاركة الشاشة لتطبيقها "ماسنجر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عاصم الأنصاري:

طرحت شركة فيسبوك الأمريكية ميزة مشاركة الشاشة لتطبيقها "ماسنجر" على الأجهزة المحمولة، مما يسمح لك بمشاركة شاشة هاتفك أو جهازك اللوحي عبر مكالمات الفيديو، أو أثناء المشاركة في محادثات أكبر عبر "غرف ماسنجر".

ويمكنك في الوقت الحالي مشاركة الشاشة أو صور من ألبوم الكاميرا، أو خلاصة إنستجرام، أو أي شيء تريده مع ما يصل إلى ثمانية أشخاص في الدردشات الجماعية أو ما يصل إلى 16 شخصًا في "غرف ماسنجر".

ووفق ما ذكرت البوابة العربية للأخبار التقنية، قالت "فيسبوك": "إنها تعمل على توسيع الميزة لما يصل إلى 50 شخصًا في غرف ماسنجر، وستضيف قريبًا القدرة على التحكم في من يمكنه مشاركة شاشته في الغرف، وأوضحت أن التحديث متاح لكل من أندرويد وآي أو إس.

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ويمكن لصناع الغرف باستخدام عناصر التحكم الجديدة هذه، تحديد كونهم يريدون تقييد القدرة على مشاركة الشاشة لأنفسهم فقط أم إتاحة الميزة لجميع المشاركين عند تأسيس غرفة وأثناء المكالمة.

ولمشاركة شاشتك، يجب أولًا التأكد من تثبيت أحدث إصدار من ماسنجر، ومن ثم السحب للأعلى من أسفل الشاشة أثناء المكالمة لكشف خيارات المكالمة، ثم الضغط على خيار مشاركة الشاشة وبدء المشاركة، ومن ثم بدء البث.

وسيكون هناك تأكيدان للتأكد من رغبتك في بدء مشاركة شاشتك، وعدم مشاركة أي شيء عن طريق الخطأ، ويمكنك بعد إتمام الخطوات التنقل كما تشاء عبر هاتفك، أو العودة إلى المكالمة لإيقاف البث.

جدير بالذكر أن نسخة "ماسنجر" لسطح المكتب تتمتع بالقدرة على مشاركة الشاشة منذ بعض الوقت، لكن الميزة وصلت الآن إلى التطبيق بالنسبة لجميع المستخدمين بعد خضوعها للاختبار التجريبي لبضعة أشهر.