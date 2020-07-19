لجان حماية الطفل في سوهاج تنقذ 604 أطفال معرضين للخطر منذ يوليو الماضي

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج - عمار عبدالواحد:

أعلن اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، اليوم الاحد، عن تدخل اللجنة العامة لحماية الطفل واللجان الفرعية بالمراكز، بالتدخل لمعالجة وحماية 604 حالة لأطفال مهددين ومعرضين للخطر، في الفترة من يوليو 2019، وحتى يوليو 2020.

وأوضحت نجاة موسى، مقرر اللجنة العامة لحماية الطفل بديوان عام المحافظة أن الحالات التي جرت معالجتها تنوعت ما بين تسرب من التعليم، إهمال وتفكك أسري، تسول، ختان إناث، استغلال وإساءة، زواج مبكر، عمالة أطفال، عنف مدارس وتنمر، هجرة غير شرعية.

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وأشارت "موسى" إلى أن لجان حماية الطفل بنطاق المحافظة تواصلت بالتنسيق مع نيابة الطفل في حالات الأطفال المعرضين للخطر والمسجلين على قضايا ومتابعة الحالات مع المراكز على مستوى المحافظة، لافتة إلى أنه جرى التواصل مع وحدة حماية الطفل بمحافظة أسيوط والتدخل لعدد 9 حالات تسول بمركز طما، و3 حالات بمركز طهطا، وجرى أخذ الإقرارات اللازمة لأولياء الأمور بالتعهد بالمحافظة عليهم ورعايتهم.

تابعت "موسى" أنه جرى التواصل ومتابعة حالة الطفل الذي جرى اختطافه بمركز المنشاة، وعمل جلسات تأهيل نفسي للطفل من قبل وحدة الحماية بالمنشاة بعد تحريره والقبض على المتهمين، كما جرى التواصل مع مقرر وحدة الحماية بمحافظة القليوبية والمجلس القومي للطفولة والأمومة، لسرعة التدخل في حالة تنمر لطفل جرى رصدها من قبل مسئول الإعاقة باللجنة العامة بسوهاج، والتنسيق مع وزارة الداخلية بشأن الاهتمام بالطفل في فترة الحجز، ووزارة التضامن الاجتماعي لتوفير مؤسسة تتولى رعاية الطفل.

وأضافت مقرر اللجنة العامة لحماية الطفل بديوان عام محافظة سوهاج أنه جرى التحرك والتعامل مع 42 حالة ختان إناث على مستوى المحافظة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.