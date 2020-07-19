بعد "نوتردام"، حريق ضخم في كاتدرائيّة "نانت" التاريخيّة

إندلع حريق ضخم في كاتدرائيّة نانت التاريخيّة غرب فرنسا، وذلك بعد أكثر من عام على حريق كاتدرائية نوتردام

وحسب صحيفة "لو باريسيان" الفرنسيّة، فقد تدخّل رجال الإطفاء في "لوار أتلانتيك" على الفور، لإطفاء الحريق الذي إندلع صباح اليوم السبت 18 جويلية 2020، في كاتدرائيّة نانت، ممّا أدّى إلى خروج دخان أسود كثيف، وفقا للصور التي تمّ تناقلها على مواقع التواصل الاجتماعي

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وقال أحد رجال الإطفاء إنّ الحريق ليس تحت السيطرة، إنّه حريق كبير، وأضاف أنّ رجال الإطفاء تمّ تنبيههم على الساعة 7.44 صباحا وتمّ إرسال 60 من رجال الإطفاء إلى مكان الحادث

من جانبه، قال مسؤول في مجلس المدينة إنّ سبب الحريق غير واضح بعد