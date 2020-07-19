وزير الخارجية الإيراني: علاقاتنا مع العراق لن تتزعزع

قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، اليوم الأحد، إن علاقات بلاده مع العراق لن "تتزعزع" وفقًا لموقع روسيا اليوم.



أكد خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره العراقي فؤاد

حسين، أن "العلاقات الإيرانية مع العراق لا يمكن زعزعتها، ونرحب بالدور الإيجابي الذي تلعبه بغداد في المنطقة".

وأضاف ظريف أن "إيران تمتلك علاقات جيدة مع العراق على مستوى الطاقة وستستمر، وهناك العديد من الاتفاقيات المشتركة التي سيتم تفعيلها".



ووصل وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم الأحد، إلى العاصمة بغداد، حيث سيلتقي مسؤولين عراقيين لبحث عدد من الملفات.