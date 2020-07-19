الهند تسجل أعلى ارتفاع يومي للإصابات بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الفيدرالية الهندية، اليوم الأحد، عن تسجيل 38902 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في أكبر زيادة يومية للحالات، لكنها أشارت إلى تراجع مؤشر الوفيات بالمرض، وفقًا لموقع روسيا اليوم.

وأفادت وزارة الصحة، في إحصائية جديدة، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 38902 حالتين لتصل إلى

مستوى 1077618.

وتعتبر هذه الحصيلة اليومية أعلى زيادة في عدد حالات الإصابة الجديدة بالفيروس في البلاد في غضون يوم واحد حتى الآن.

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كما أعلنت الوزارة رصد 543 وفاة جديدة ناجمة عن المرض ليصل العدد العام لضحايا الجائحة في البلاد إلى مستوى 26816 شخصا.

وشددت الوزارة في هذا السياق على أن مؤشر الوفيات اليومية بالفيروس في الهند يشهد تراجعا تلقائيا حيث تبلغ نسبة المتوفين بين المصابين بالفيروس 2.49%، وقالت إن "الهند تتميز بأحد أدنى معدلات الوفيات في العالم" جراء الجائحة.

كما أشارت الوزارة إلى أن 677423 شخصا قد غادروا المستشفيات، بعد تحسن أحوالهم، فيما يبلغ عدد الحالات النشطة في البلاد الآن 373379.

وتعتبر الهند الدولة الـ3 عالميا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد والـ8 من حيث حصيلة الوفيات جراء الجائحة.