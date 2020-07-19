التلفزيون الفرنسي: احتجاز رجل على صلة بحريق كاتدرائية نانت

أفاد التلفزيون الفرنسي، اليوم الأحد، بأن السلطات ألقت القبض على رجل يبلغ من العمر 39 عامًا على صلة بحريق في كاتدرائية مدينة نانت بغرب فرنسا، أدى لتحطم زجاج نوافذها الملون، ودمر آلة العزف الكنسي الرئيسية في المبنى، الذي يعود تاريخه إلى القرن الخامس عشر، وفقًا لوكالة ورويترز.

ونقل التلفزيون عن المدعي العام

بيير سين قوله إن الرجل لاجئ رواندي يعمل متطوعًا في الكاتدرائية وكان مسؤولًا عن إغلاق المبنى مساء يوم الجمعة.

وأضاف سي،ن أن الرجل محتجز لتوضيح تناقضات حول مواعيد عمله.

Advertisements

ك ان المدعي العام ذكر يوم السبت أن ثلاثة حرائق اندلعت في الموقع وأنه

لم تكن هناك علامات على اقتحامه. وقالت السلطات إنها فتحت تحقيقا في الحادث الذي يشتبه بأنه كان متعمدا.

واندلعت النيران داخل الكاتدرائية في الصباح الباكر يوم السبت، وتصاعدت ألسنة ضخمة من اللهب داخل المبنى قبل أن يتمكن رجال الإطفاء من احتواء الحريق وإخماده تماما بعد ظهر السبت.

ويأتي الحريق بعد ما يربو بقليل على عام واحد من تعرض كاتدرائية نوتردام التاريخية في باريس لحريق التهم سقفها وبرجها الرئيسي.