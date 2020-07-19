برلماني بلغاري: الاحتجاجات الراهنة يمكن أن تكون جزءًا من حملة مدعومة من الغرب

قال العضو في البرلمان البلغاري إيفو خريستوف، اليوم الأحد، إن الاحتجاجات التي تشهدها بلاده حاليًا ضد الحكومة قد تكون جزءًا من حملة منسقة تقودها قوى غربية ضد منطقة جنوب شرق أوروبا، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأضاف خريستوف- في تصريحات خاصة أدلى بها إلى وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، ردًا على سؤال حول ما إذا كانت الحكومة ستبقى في السلطة حتى الانتخابات المقبلة المقررة في الربيع- "من الناحية النظرية، نعم، ولكنني لا أعتقد كذلك، من الناحية العملية، ففي رأيي الشخصى، يوجد لدى المحتجين موارد مالية، فالكثير منهم يعملون وكأنهم دمى في يد القوى الأجنبية، خاصة الغربية، فإذا أرادت