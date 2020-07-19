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عودة 64 لاجئًا سوريًا من لبنان خلال الـ24 ساعة الماضية

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 أعلن المركز الروسي لاستقبال وتوزيع وإقامة اللاجئين السوريين أن 64 لاجئًا (بينهم 19 امرأة و32 طفلًا) عادوا خلال الـ24 ساعة الماضية إلى الأراضي السورية من الأراضي اللبنانية عن طريق معبري "جديدة يابوس" و"تلكلخ" الحدوديين.


 أفاد بيان للمركز الروسي اليوم /الأحد/ بأنه لم تسجل أي عودة للاجئين خلال الساعات الماضية من الأراضي الأردنية عن طريق معبر "نصيب" الحدودي، مشيرا إلى أنه لم يعد أحد من النازحين خلال الفترة ذاتها

إلى أماكن الإقامة الدائمة داخل سوريا.


وأضاف البيان أن الوحدات الفرعية التابعة لسلاح المهندسين بالجيش السوري قامت خلال الـ24 ساعة الأخيرة بتطهير أراضي من الألغام في مدينة دوما بريف دمشق ومدينتي جاسم والحارة بريف درعا على مساحة 1.8هكتار؛ حيث تم اكتشاف وتدمير 37 عبوة ناسفة.
 

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