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مصرع 3 أشخاص وإصابة آخرين جراء انقلاب حافلة سياحية بكندا

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لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب آخرون، اليوم الأحد، جراء انقلاب حافلة سياحية في مقاطعة "ألبرتا" الكندية.

وذكرت قناة "روسيا اليوم" أن الحافلة السياحية انقلبت وهي في طريقها إلى جبل جليدي في متنزه "جاسبر" بالمقاطعة. 

وذكر تقرير قناة (سي.بي.إس نيوز) ، أن الحافلة السياحية انقلبت وهي في طريقها إلى جبل جليدي في متنزه جاسبر الوطني بالمقاطعة.

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وقالت القناة إن إحدى الحافلات التي تنقل الزوار إلى الجبل

الجليدي انقلبت ونقلت عن شرطة الخيالة الكندية الملكية قولها إن ثلاثة بالغين لقوا حتفهم بين 27 راكبا كانوا في الحافلة.

وأشار التقرير إلى أن طائرات هليكوبتر نقلت الركاب المصابين بإصابات بالغة إلى مستشفيات عدة في ألبرتا، مضيفا أن الشرطة تتحرى سبب الحادث.

 

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