لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب آخرون، اليوم الأحد، جراء انقلاب حافلة سياحية في مقاطعة "ألبرتا" الكندية.
وذكرت قناة "روسيا اليوم" أن الحافلة السياحية انقلبت وهي في طريقها إلى جبل جليدي في متنزه "جاسبر" بالمقاطعة.
وذكر تقرير قناة (سي.بي.إس نيوز) ، أن الحافلة السياحية انقلبت وهي في طريقها إلى جبل جليدي في متنزه جاسبر الوطني بالمقاطعة.
وقالت القناة إن إحدى الحافلات التي تنقل الزوار إلى الجبلالجليدي انقلبت ونقلت عن شرطة الخيالة الكندية الملكية قولها إن ثلاثة بالغين لقوا حتفهم بين 27 راكبا كانوا في الحافلة.
وأشار التقرير إلى أن طائرات هليكوبتر نقلت الركاب المصابين بإصابات بالغة إلى مستشفيات عدة في ألبرتا، مضيفا أن الشرطة تتحرى سبب الحادث.
كانت هذه تفاصيل خبر مصرع 3 أشخاص وإصابة آخرين جراء انقلاب حافلة سياحية بكندا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.