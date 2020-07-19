شركة المياه الوطنية تكشف عن مشاريع نجران

تصدرت شركة المياه الوطنية السعودية، محركات البحث العالمية جوجل، بعد أن كشفت عن استكمالها عقد تنفيذ مشروع مياه الشرب للمحافظات الشمالية بمنطقة نجران، ومن بين هذة المناطق يدمه وحبونا وبدر الجنوب.

وأكد الشركة أنه سيتم استكمال أعمال تنفيذ 3 محطات ضخ، و3 خزانات أرضية تشغيلية، و3 خزانات علوية بتكلفة تفوق 10 مليون ريال، لرفع نسبة تغطية خدمات المياه ومواكبة الطلب عليها في المنطقة.

وبدوره لفت المهندس محمد آل عتيق، مدير عام خدمات المياه بمنطقة نجران، إلى أن المشروع سيخدم نحو 40 ألف نسمة من سكان هذه المحافظات،

قائلًا:" من خلال هذا المشروع سيتم الانتهاء من استكمال تشييد 3 محطات ضخ، و3 خزانات أرضية تشغيلية بسعة متر مكب لكل خزان، و3 خزانات علوية بسعة 300 متر مكعب لكل خزان".

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وأضاف عتيق، أن المشروع يأتي تطبيقًا لاستراتيجية شركة المياه الوطنية في تنفيذ أهدافها التنموية المقررة وفق الجداول الزمنية المبنية على مبادرات ورؤية المملكة 2030.

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وتابع مدير عام هدمات المياه:" الإدارة العامة لخدمات المياه في منطقة

نجران تنفذ حاليًا عدد من المشاريع الحيوية المهمة لقطاعي المياه".

وتنفذ شبكات وخطوط رئيسية لخدمات الصرف الصحي، وتشييد خزانات للمياه، ومحطات للضخ وأخرى للرفع، إلى جانب تنفيذ مشاريع للتوصيلات المنزلية لربط العملاء بالخدمات المائية والبيئية.

تعد شركة المياه الوطنية السعودية، شركة حكومية مملوكة للدولة،تأسست عام 2008م بالمملكة العربية السعودية.

وتقوم بدراسة قطاع المياه والصرف الصحي من جوانبه كافة وتقويم أدائه ومعرفة الكيفية التي سيتعامل بها لمواجهة الطلب المتزايد على الماء.

وتعمل الشركة على إعادة هيكلة قطاع المياه والصرف الصحي وتنمية أدائه ورفع مستوى الخدمات التي تقدمها المديريات في مناطق المملكة، وإقامة علاقة شراكة مع القطاع الخاص لتحسين أداء وفاعلية القطاع ووضع إطار العمل.

ويقع مقره المياه الوطنية السعودية في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.