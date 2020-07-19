قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل محافظ القدس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، محافظ القدس عدنان غيث. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن قوات الاحتلال داهمت منزل المحافظ في بلدة سلوان جنوب القدس المحتلة، وفتشته، وعبثت بمحتوياته، قبل اعتقاله. بلدة سلوان جنوب القدس المحتلة، وفتشته، وعبثت بمحتوياته، قبل اعتقاله. كان المحافظ، عدنان غيث قد اعتقل من قبل قوات الاحتلال أكثر من 17 مرة منذ توليه منصبه محافظا للقدس، كما تمنعه من دخول الضفة الغربية، بذريعة تواصله مع القيادة الفلسطينية.

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