الهند: 39 ألف إصابة جديدة بكورونا بـ24 ساعة

أعلنت السلطات الهندية، اليوم الأحد، تسجيل قفزة قياسية بعدد الإصابات بفيروس كورونا الجديد أو ما يُعرف باسم "كوفيد-19" خلال 24 ساعة بعد تسجيل 39.902 ألف حالة جديدة، وفقًا لسي ان ان.

وعلى صعيد الوفيات أعلنت وزارة الصحة الهندية عن تسجيل 543 وفاة، الأمر الذي يرفع عدد

الوفيات الإجمالي في البلاد منذ بدء انتشار الفيروس إلى 26.816 ألف وفاة، في حين بلغ إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد 1.077618 مليون حالة.

وفي الوقت الذي تواجه فيه الهند هذا الارتفاع الكبير بعدد

الإصابات والذي جعل منها الدولة الثالثة على الصعيد الدولي من حيث عدد الحالات بعد أمريكا والبرازيل، تواجه البلاد كارثة فيضانات في المناطق الشرقية أثرت على نحو 2.7 مليون شخص.

ووفقا للأرقام الرسمية الصادرة فإن الفيضانات تسببت بوفاة 79 شخصا في حين بلغ عدد النازحين عن هذه المناطق، الأحد، 47 ألف نازح توجهوا لمخيمات مؤقتة أقامتها الدولة.