الديوان الأميري الكويتي يعلن خضوع أمير البلاد لعملية جراحية

أعلن الديوان الأميري الكويتي، اليوم الأحد، خضوع أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح (91 عاما)، لعملية جراحية (لم تحدد تفاصيلها).



وأضاف في بيان أن العملية تكللت بالنجاح.



والسبت، أعلن وزير شؤون الديوان الأميري، علي الجراح، صدور مرسوم بالاستعانة بولي العهد نواف الأحمد الصباح لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية موقتا، عقب دخول الأمير الصباح المستشفى لإجراء فحوصات طبية، حسب "كونا".



ونص المرسوم على صلاحيات محددة "طوال مدة العملية الجراحية المقررة وإلى حين زوال العارض الصحي".



وسبق أن أجرى أمير الكويت فحوصات طبية في الولایات المتحدة في أكتوبر/تشرين الأول 2019.



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