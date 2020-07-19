كتبت أسماء لمنور في الأحد 19 يوليو 2020 01:15 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك علّقت السلطات الإيرانية تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة على ثلاثة أشخاص أدينوا على خلفية الاحتجاجات الدامية التي اندلعت في تشرين الثاني جرّاء رفع أسعار الوقود، وفق ما أفاد محامي أحد المتّهمين فرانس برس الأحد. وقال المحامي باباك باكنيا عبر الهاتف “رفعنا طلبا للمحكمة العليا (لإعادة المحاكمة) وتم قبوله. نأمل بأن يتم إلغاء الحكم” الصادر بحقّهم. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إيران تعلّق تنفيذ حكم الإعدام في ثلاثة مدانين على صلة باحتجاجات العام الماضي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.