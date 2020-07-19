كتب هاني نصر العربي في الأحد 19 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر ميركل تحذر من الفشل في الاتفاق بشأن صندوق الانتعاش الاقتصادي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حذرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في بيان، اليوم الأحد، من أن قادة الاتحاد الأوروبي قد يفشلون في التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن صندوق انتعاش اقتصادي مشترك، مضيفة أن هناك "مواقف كثيرة" بشأن هذه القضية.

وقالت ميركل قبيل اليوم الثالث من المحادثات في بروكسل "ما زلت لا أستطيع أن أقول ما إذا كان سيكون هناك حل". وتابعت قائلة: "هناك الكثير من النوايا الحسنة، لكن هناك أيضًا العديد من المناصب".

وقد وصل قادة الاتحاد الأوروبي إلى بروكسل يوم الجمعة لمناقشة مقترحات حزمة تعافي بمليارات اليورو لمواجهة التأثير الاقتصادي لوباء فيروس كورونا.

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وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الأحد إن بلاده تقف إلى جانب ميركل ومستعدة لتقديم تنازلات للتوصل إلى اتفاق نهائي.

وغرد ماكرون على تويتر "نحن متحدون مع المستشارة ميركل من أجل خطة انتعاش غير مسبوقة من حيث الأزمة التي نمر بها."

وأضاف: "نحن على استعداد لتقديم تنازلات دون التخلي عن الطموح. يجب على الجميع تحمل المسؤولية. دعونا نواصل المضي قدما معا."

