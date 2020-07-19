كتب هاني نصر العربي في الأحد 19 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر قتلى وجرحى بانقلاب حافلة سياحية في كندا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت قناة "سي.بي.إس نيوز"، بقتل 3 أشخاص وإصابة آخرون اليوم الأحد، جراء انقلاب حافلة سياحية في مقاطعة ألبرتا الكندية.

وكشفت القناة، أن الحافلة السياحية انقلبت وهي في طريقها إلى جبل جليدي في متنزه جاسبر الوطني بالمقاطعة.

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وانقلبت إحدى الحافلات، أثناء نقلها الزوار إلى الجبل الجليدي، حيث قالت شرطة الخيالة الكندية الملكية إن 3 بالغين لقوا حتفهم بين 27 راكبا كانوا في الحافلة.

ونقلت طائرات هليكوبتر، الركاب المصابين بإصابات بالغة إلى مستشفيات عدة في ألبرتا، مضيفا أن الشرطة تتحرى سبب الحادث.