كتب هاني نصر العربي في الأحد 19 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر سوريا: الأسد وعقيلته يصوتان في انتخابات مجلس الشعب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صوت الرئيس السوري بشار الأسد وعقيلته أسماء، في انتخابات مجلس الشعب للدور التشريعي الثالث، وذلك في المركز الانتخابي بوزارة شؤون رئاسة الجمهورية.

وانطلقت في سوريا، صباح اليوم الأحد، انتخابات الدور التشريعي الثالث لمجلس الشعب (البرلمان) التي يخوضها نحو 1600 مرشح.

وكانت اللجنة القضائية العليا للانتخابات، أعلنت فتح صناديق الاقتراع منذ السابعة صباح اليوم، لاختيار 250 نائبا في مجلس الشعب (البرلمان).

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وتراجع نسبة الإقبال على الترشح، في الانتخابات الحالية، إذ بلغ عدد المرشحين 1656 مرشحا، بينما كان عدد المرشحين في الدور الثاني 11341 مرشحا.

ويسيطر على المجلس منذ عقود غالبية تمثل حزب البعث العربي الاشتراكي الحاكم الذي يخوض الانتخابات ضمن ما يعرف بقوائم "الوحدة الوطنية" التي تضم مرشحين تختارهم قيادات الأحزاب التي تشكل "الجبهة الوطنية التقدمية" مع "البعث" ويعد فوزها في الانتخابات محسوما سلفا.

ولم تشهد الانتخابات الحالية أي مفاجآت حتى الآن باستثناء الإعلان عن انسحاب ثلاثة من المرشحين قبل يومين على بدء الاقتراع أبرزهم رجل الأعمال محمد حمشو.