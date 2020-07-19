كتب هاني نصر العربي في الأحد 19 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل.. انفجار في منشأة للطاقة وسط إيران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها، اليوم الأحد، نقلًا وكالة الأنباء الإيرانية، بانفجار في منشأة للطاقة في محافظة أصفهان وسط إيران.

وقد شهدت إيران، في وقت سابق، حادثًا غريبًا تسبب في تدمير مبنى قيد الإنشاء بالقرب من محطة نطنز للطاقة النووية، غير أنه لم يلحق ضررا بمنشأة الطرد المركزي.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، عن المتحدث الحكومي الإيراني بهروز كمالوندي، قوله إن الحادث، الذي لم يعلن عن طبيعته أو سببه، لم يصب مفاعلها بضرر.

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وأشار بهروز كمالوندي، إلى أن السلطات الإيرانية فتحت تحقيقا في الحادث، واصفًا المبنى المتضرر بأنه "سقيفة صناعية"، لكنه لم يكشف عن مزيد من التفاصيل.

ولم يعلن المتحدث الحكومي الإيراني عن أي أعمال بناء من قبل في موقع نظنز، وهو مركز لتخصيب اليورانيوم على بعد نحو 250 كيلومترا جنوبي العاصمة طهران.

ووفقًا لوكالة تسنيم الإيرانية للأنباء، وقع الحادث في منشأة في منطقة مفتوحة قرب منشأة نطنز النووية ولم يسفر عن إصابات أو أضرار والموقع النووي يعمل بشكل طبيعي".

ويذكر ان نظنز، من المرافق الموجود تحت الأرض على عمق حوالي 7.6 أمتار من الخرسانة لتوفير حماية من الغارات الجوية، هو من بين المواقع التي تراقبها الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد اتفاق إيران النووي مع القوى العالمية.